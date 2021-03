Repubblica – Simone Inzaghi al Napoli? Le ultime

Come dichiarato da La Repubblica, pare che sia quello di Simone Inzaghi il nome più allettante tra i possibili allenatori del Napoli per la prossima stagione.

I motivi: l’attuale tecnico laziale, corteggiato ormai da anni dal presidente Aurelio De Laurentiis, è un profilo meno costoso rispetto alle figure di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri; con un contratto triennale da 3 mln di euro, potrebbe sedere sulla panchina azzurra il prossimo anno. Da non tralasciare, inoltre, la sua esperienza in Champions League, simbolo di maggior esperienza rispetto ad un allenatore emergente come Italiano o Juric, e che potrebbe meglio adattarsi a quelli che sono gli obiettivi stagionali della squadra azzurra.