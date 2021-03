CorrSport – Rino abbatte il suo Milan a San Siro in tutti i sensi

Rino Gattuso ha completamente bloccato quasi tutte le azioni offensive del Milan ieri sera.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il tecnico si è riscattato proprio contro il suo passato: nel momento chiave della stagione il suo Napoli non ha fallito. Per il quarto posto c’è ancora spazio, dunque, per gli azzurri. Caricato anche da una nuova linfa generata dalla vicinanza strettissima di Aurelio De Laurentiis negli ultimi tempi, il suo 4-2-3-1 ha creato seri pericoli in tutta la partita alla retroguardia difensiva del Milan. Rossoneri definitivamente fuori dalla lotta per lo scudetto.

Tre punti che contribuiranno a preparare la trasferta contro la Roma nel miglior modo possibile. Probabilmente il rapporto tra Gattuso e il Napoli cesserà alla fine del campionato, ma ora Rino ha tutto ciò che gli serve per giocarsi le sue carte fino all’ultima sfida di campionato contro il Verona.