A poche ore dall’inizio del match più interessante di questa giornata di Serie A, Milan-Napoli, mister Stefano Pioli ha appena diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al match. Dopo aver recuperato in extremis Ante Rebic, l’ex tecnico della Fiorentina dovrà fare a meno di due titolarissimi in difesa. Non ce la fanno infatti il capitano Romagnoli e la rivelazione di questa stagione, Davide Calabria. Di seguito il post pubblicato sulle pagine social ufficiali della squadra lombarda: