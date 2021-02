Brutte notizie in casa Napoli: Gattuso non recupera Politano contro l’Atalanta, per lui sarà solo panchina. A riportarlo è Tuttosport nella propria edizione odierna. L’ex Inter ha ancora dolore e non riesce a respirare bene e nella rifinitura di vigilia pare aver fatto ancora lavoro personalizzato. Difficile quindi vederlo dal primo minuto a Bergamo sperando di recuperarlo totalmente contro il Granada.