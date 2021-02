I tifosi incitano la squadra a Bergamo: “Forza ragazzi”

Il Napoli tra poche ore giocherà una partita cruciale per il proprio destino in campionato, alle 18:00 al Gewiss Stadium si giocherà Napoli Atalanta, scontro diretto in chiave Champions.

Gli azzurri hanno ricevuto un incoraggiamento dai pochissimi tifosi presenti all’esterno dell’Hotel che ha ospitato la squadra per la notte, tra i più applauditi il capitano Lorenzo Insigne ed il mister Gennaro Gattuso a cui è stato esplicitamente chiesto di non mollare e di cercare di dare il massimo fino a fine stagione