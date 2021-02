Serie A, alle 12:30 Parma-Udinese: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà un vero e proprio scontro salvezza valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La sfida tra Parma e Udinese, infatti, ha un’importanza enorme, soprattutto per i padroni di casa che cercano di conquistare tre punti che mancano da troppo tempo e che con Roberto D’Aversa non sono ancora arrivati. Gli emiliani potrebbero, così, tornare a sperare nella salvezza. Gli ospiti, invece, sono in una posizione di classifica molto più tranquilla, ma vorrebbero continuare così per raggiungerla matematicamente il prima possibile. Queste le scelte di formazione di D’Aversa e Gotti:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente.