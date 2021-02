PRIMA PAGINA GdS: Show a San Siro, festival Ibra

La Gazzetta dello Sport apre la propria edizione odierna celebrando Zlatan Ibrahimovic e i suoi 501esimo gol in carriera con le squadre di club. Il Milan vola a +2 dall’Inter e sogna con il suo leader che balla e nel mirino mette il prossimo obiettivo. Nel taglio basso la Rosea si proietta alla sfida di Coppa Italia fra Inter e Juventus, Conte contro Pirlo passato e presente di due gloriose società. Per la sfida che vale la finale la Juventus ritrova una difesa al top, Conte invece sfrutterà il momento positivo dei suoi attaccanti. Nel taglio alto spazio agli altri sport: oggi a Cortina iniziano le Olimpiadi invernali, per Brignone e Bassino assalto all’oro; passando alla Formula 1 vicino l’accordo fra la Mercedes e Hamilton: accordo da 40 milioni di euro.