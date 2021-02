PRIMA PAGINA TS: Ibra, la carica dei 501

Tuttosport apre la propria edizione odierna glorificando il genio, l’estro e la purezza di un talento senza fine, quello di Zlatan Ibrahimovic che contro il Crotone mette a segno il 501esimo gol in carriera con le squadre di club. In primo piano anche Dybala che torna in gruppo, per Pirlo quindi torna un tassello importante del mosaico al quale mancava un pezzo per involarsi verso un filotto di partite importanti per la conquista del decimo scudetto di fila. Articolo di fondo dedicato al Torino e al centrocampo di qualità che salva Nicola. Per gli atri sport iniziano le Olimpiadi invernali a Cortina, occhi puntati su Federica Brignone; per il tennis il giovanissimo Sinner che raccoglie consensi in Australia.