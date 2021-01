La SSC Napoli attraverso il proprio account twitter ufficiale, ha reso noto l’esito dell’ultimo tampone effettuato sull’attaccante azzurro, Victor Osimhen. Il risultato dell’esame ha dato, purtroppo, esito ancora positivo. Per questo motivo, l’attaccante nigeriano, non potrà essere ancora visitato dai medici partenopei per capire se ha smaltito l’infortunio alla spalla. Nei prossimi giorni, come si evince dal comunicato, l’ex Lille sarà sottoposto ad un nuovo test. Di seguito il post ufficiale:

📌 | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.

Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni. pic.twitter.com/Qjf5NleSNn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2021