UFFICIALE – Accostato al Napoli, il serbo Luka Jovic torna in prestito all’Eintracht Francoforte!

L’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, torna nel club che lo ha reso celebre: l’Eintracht Francoforte. Il serbo non ha mai avuto un grande feeling con i suoi compagni madrileni, ragion per cui la dirigenza dei “blancos” ha deciso di concedergli un prestito secco alla squadra che lo ha reso grande nel calcio Europeo. Anche il Napoli si era fatto vivo in estate per provare a prendere il giovane centravanti ma senza successo. Adesso, come testimoniato in un comunicato ufficiale sul sito dei “galacticos“, il passaggio in prestito per il ritorno in Bundesliga, è ufficiale.