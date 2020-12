Juve-Napoli, ha vinto lo sport ha perso il calcio: Mastrandrea e Sandulli hanno calpestato un concetto tanto semplice quanto importante

“Ha vinto lo sport, ha perso il calcio”, così apre l’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano ha commentato la sentenza Juve-Napoli sottolineando come il giudice sportivo Mastrandrea e il presidente della Corte sportiva d’appello Sandulli avessero ignorato, anzi calpestato, un concetto molto semplice con i precedenti verdetti: nessun cittadino e nessuna istituzione possono sottrarsi a un provvedimento della autorità sanitaria locale. Si legge:

“Molto diverso lo scenario a inizio ottobre: erano ripresi violentemente i contagi e la Campania era una delle regioni più colpite. La sentenza della Corte sportiva d’appello, peraltro corredata da pesanti e immotivati giudizi sull’operato di De Laurentiis e del suo staff (erano stati fatti passare come dei furbi che chissà per quale motivo non volevano giocare con la Juve), è stata smontata dal procuratore generale dello Sport, la civilista romana Flamminii Minuto, che ha individuato nella disposizione dell’ Asl la reale causa di forza maggiore che aveva impedito al Napoli di recarsi a Torino.

È mancato il buonsenso in questa vicenda in cui il calcio ha applicato le sue leggi ancora una volta distaccandosi dalla realtà, dall’ aumento dei contagi e dai ricoveri e non considerando i legittimi timori di una squadra che aveva avuto due calciatori positivi – Zielinski ed Elmas – dopo la partita col Genoa, in cui si era sviluppato un pericolosissimo focolaio. Per fortuna esiste un giudice, stavolta non a Berlino ma nella vicina Roma. Un giudice che non ha interessi di parte da difendere ma esamina gli atti senza tesi precostituite. È stata fatta finalmente giustizia, dopo giri tortuosi e giochi di palazzo che hanno indispettito De Laurentiis ma non fino al punto da far perdere lucidità al presidente, che ieri con ferma serenità ha difeso le ragioni del club e si è concesso una sola battuta: «Il Napoli rispetta le regole». Le stesse parole pronunciate dal collega Agnelli quella sera nello Juventus Stadium”.