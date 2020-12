Da Torino, La Stampa provoca: “Juve-Napoli, ora precedente scivoloso! La speranza è che alla fine conti la classifica di seria A e non quella di serie Asl”

Non tutti sono d’accordo con quanto deciso dal CONI sulla sentenza Juve-Napoli. Da Torino, il quotidiano La Stampa scrive e provoca chi di dovere:

“Il Collegio di garanzia dello Sport riscrive la classifica della Serie A, stabilisce che Juventus-Napoli si giochi cancellando il 3-0 a tavolino e togliendo al club azzurro il punto di penalizzazione inflitto nei precedenti gradi di giudizio.

Sportivamente è più giusto, nessuno lo discute, ma questa sentenza che sconfessa le precedenti rischia di avere riflessi ben più ampi sul campionato. Se il calcio si è dato delle regole autonome, sottoscrivendo un suo protocollo in pieno accordo con le massime autorità sanitarie, è stato proprio per scongiurare la giungla dei rinvii e garantire continuità a un torneo già fragile e compresso: un’ interruzione, in tempi di crisi legata all’ emergenza Covid, avrebbe avuto, e avrebbe, ripercussioni economiche gravissime. È vero che una finestra per le autorità sanitarie locali era prevista, ma la volontà comune era quella di scendere in campo fino ai limiti di positività previsti, ogni club assumendosi il rischio di dover rinunciare a campioni anche importanti. Basti pensare al Milan senza Ibrahimovic o alla stessa Juventus senza Ronaldo. Così si crea un precedente scivoloso, ma soprattutto si statuisce una sperequazione nel cammino fin qui effettuato dalle squadre. Scontato, oggi, informarsi sulle reazioni di Pirlo e Gattuso, ma sarebbe interessante sentirne altre: quella di Conte che ha perso il derby affrontato con sei calciatori indisponibili a causa del Covid, a Maran che è stato esonerato dopo una striscia negativa sulla quale ha inciso anche il contagio diffuso che ha falcidiato il Genoa o a Liverani sconfitto a Udine quando il suo Parma era in difficoltà per il coronavirus. L’ Asl voleva bloccare la trasferta, ma c’ erano i parametri e il club emiliano preferì rispettare il protocollo. Dirà al proposito Pirlo: «Mi dispiace per chi ha comunque giocato con parecchie assenze per il virus». La speranza è che alla fine conti la classifica di seria A e non quella di serie Asl”.