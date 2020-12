Alvino: “Osimhen? Non escluderei che il suo 2020 sia finito…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’infortunio di Victor Osimhen, che sembra destinato a rientrare nel 2021. Ecco le sue parole:

“Il Napoli non rischierà Osimhen fino a Napoli-Torino, ma non escluso a priori che non ci sarà neanche contro i granata. In ogni caso i medici non forzeranno i tempi di recupero, un infortunio alla spalla non va mai sottovalutato. Si punta a recuperare il giocatore per il primo incontro del 2021. Gli azzurri sono stati bravi nel superare le difficoltà dovute all’assenza del loro attaccante titolare, Domani torneranno titolari Meret e Manolas, dubito di Mario Rui perchè Ghoulam è ormai recuperato. Davanti non si toccano Zielinski e Insigne, che agiranno con Politano sulla destra e dietro Dries Mertens“.