Si conclude il primo tempo tra Torino e Udinese, match valido per l’11esima giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio grazie alla rete messa a segno dopo 24 minuti da Pussetto. Continua a faticare la squadra di Marco Giampaolo, che dopo 45 minuti non ha ancora effettuato un tiro in porta.