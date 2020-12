Samp, Ranieri: “Napoli? Serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo fare punti”

(ANSA) – GENOVA, 12 DIC – “Serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo fare punti”. Dietro l’angolo c’è la trasferta di Napoli e Claudio Ranieri indica la strada alla sua Sampdoria reduce da un punto nelle ultime quattro partite.

“La concentrazione deve essere massima. Soprattutto ora che si gioca ogni tre giorni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo dobbiamo fare pure quest’anno”, continua ancora il mister ai canali ufficiali della Sampdoria. E sulla squadra di Rino Gattuso avverte: “Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Hanno perso solo la partita a tavolino con la Juventus e quella con il Milan. Parliamo di un’ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Gattuso”.

23 convocati, recuperati in difesa Tonelli e in attacco Gabbiadini che potrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Quagliarella. Ma domani sarà anche la partita nel ricordo di Diego Armando Maradona: “Il fatto che si sia deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona è una cosa molto bella. È stato un campione straordinario, ma è stato anche l’anima di Napoli. Il primo anno che andai a Napoli provammo con Ciro Ferrara a convincerlo a tornare, ma lui aveva ormai deciso di non tornare più”.

E il mister doriano parla anche di Paolo Rossi, scomparso in settimana: “Il pensiero va subito al Mundial. I suoi gol al Brasile rimarranno scolpiti nella storia del calcio. Quando ho sentito la notizia non credevo alle mie orecchie. Era un ragazzo allegro, amico di tutti”. (ANSA).