Sponsor, la Serie A incassa più dell’anno scorso nonostante il Covid

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante la crisi dovuta al Covid, la Serie A ha incassato dagli sponsor più dell’anno scorso (169 milioni contro i 162 della stagione precedente). Per quanto riguarda il Napoli, De Laurentiis ha ricevuto dai tre sponsor azzurri (Lete, MSC, Kimbo) 9 milioni di euro. Adesso il club di De Laurentiis sta trattando con gli sponsor in modo diverso spalmando compensi maggiori su più anni e dando visibilità ad altri partner, per cercare di fronteggiare al meglio la riduzione degli ingaggi dovuti al virus.