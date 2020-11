Sky – Bonera: “Siamo cresciuti tanto e siamo consapevoli dei nostri mezzi, sulle condizioni di Ibrahimovic”

Il Napoli perde per 3-1 contro il Milan. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore dei rosso-neri Daniele Bonera. Qui le sue parole:

“Parto con Ibra, non conosco le sue condizioni ma pare infortunio muscolare. E’ una vittoria importante quella di questa sera, stiamo lavorando bene, ma non parliamo di scudetto è presto! Credo che abbiamo a disposizione una rosa molto ben costruita, ora siamo primi e vogliamo restarci per molto tempo. In questo momento credo che non bisogna sottovalutare nessun avversario, altrimenti rischi di perdere le partite, ci sono sicuramente squadre che hanno costruito molto bene le proprie rose, forse noi non siamo costruiti per vincere nell’immediato, ma vedremo.

Siamo migliorati molti, la squadra è ambiziosa e partita dopo partita abbiamo l’obbligo di migliorarci a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte. Noi siamo stati bravi a gestire certe situazioni, il Napoli ci ha provato ma noi siamo stati bravi a difendere i tre punti. Noi sappiamo che il percorso ora non sarà facile, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi, e la chiave oltre a questo sarà anche il lavorare quotidianamente”