Pagelle MN: Politano l’unico a salvarsi, Di Lorenzo in netta difficoltà

Il Milan espugna il San Paolo per 1-3 con una grandissima prestazione e batte un Napoli a tratti inguardabile. I rossoneri tornano in testa alla classifica mentre la squadra di Gattuso resta a 14 punti. Un brutto passo indietro per gli azzurri, che ora dovranno fare a meno di Bakayoko contro la Roma nella prossima sfida di campionato. Queste le nostre pagelle dei calciatori azzurri:

Meret 5: Sui primi due gol non poteva fare molto, ma non riesce mai nel grande intervento. Grave errore che porta al tiro Colombo, sul quale recupera, ma sul terzo goal di Hauge può e deve fare meglio. In questo momento Ospina è da considerarsi giustamente il titolare degli azzurri.

Di Lorenzo 4: Peggiore in campo e non è la prima volta che gli capita. Regala palloni agli avversari in quantità, spinge poco e male e non contiene quasi mai Theo Hernandez su quella fascia. Suoi gli errori che portano allo 0-2 e all’1-3 ed in più perde palla quando Bakayoko si immola per non prendere l’ennesimo contropiede e si fa espellere. Nel primo tempo sbaglia un goal da due passi colpendo la traversa a porta praticamente sguarnita. Prestazione da film dell’orrore.

Koulibaly 4.5: Da uno come il senegalese ti aspetti decisamente un altro tipo di partita, soprattutto quando il livello della partita si alza. Avere contro un attaccante come Ibrahimovic non è facile per nessuno, ma oggi Koulibaly non riesce quasi mai ad anticiparlo e si trova fuori posizione nelle due reti dello svedese.

Manolas 5.5: L’unico della difesa che riesce a contenere gli attacchi avversari, ma anche lui non è perfetto in alcune occasioni. Sicuramente molto meglio del suo compagno di reparto.

Mario Rui 5: Spinge molto come suo solito, ma sbaglia altrettanto. Difensivamente perde la marcatura su Ibrahimovic sulla rete dello 0-2 e commette molti errori banali.

Bakayoko 6: Grande partita del francese, uno dei pochissimi a salvarsi. Gioca bene col fisico, quasi mai saltato dagli avversari e regge praticamente il centrocampo azzurro da solo. Primo giallo inesistente, sul secondo non può fare altrimenti. Avrebbe meritato mezzo voto in più ma l’espulsione non glielo permette.

Fabian Ruiz 5: Pessima partita anche dello spagnolo. Tornano le prestazioni altalenanti di Fabian Ruiz, oggi lento e impacciato e mai nel vivo del gioco. Da lui ci aspettiamo qualcosa di diverso. (Dal 90′ Elmas s.v.)

Politano 6.5: Come al solito il migliore in campo. Salta l’uomo, dribbla, corre e tira. L’unico a creare scompiglio nella difesa avversaria, lascia il campo stremato. Viene utilizzato da trequartista, non proprio un ruolo a lui congeniale, ma non sfigura neanche lì. (Dal 68′ Petagna 6-: Si fa vedere e riesce anche a calciare due volte in porta, ma si divora un goal a tu per tu conDonnarumma, poi fermato per un fuorigioco molto dubbio).

Lozano 5.5: Si alterna con Politano nel ruolo di trequartista, ma a differenza del compagno il messicano è molto meno nel vivo del gioco e a volte sbaglia alcuni passaggi decisivi. Molto voglioso e determinato, ma poco concreto. (Dal 56′ Zielinski 6: Si vede che non è il Piotr che conosciamo, ma sta rientrando piano piano in forma. Tocca molti palloni e si fa vedere, entra nel vivo dell’azione e quantomeno ci prova).

Insigne 5: Forse la peggior partita stagione per il capitano azzurro. Non riesce a saltare quasi mai Calabria e non crea nessun pericolo al Milan. E’ in un periodo di forma straripante, ma oggi non lo ha dimostrato.

Mertens 6: Brutta prestazione anche la sua, ma viene salvato dal goal del momentaneo 1-2. Poco al centro del gioco azzurro, poche palle toccate anche se nel primo tempo serve una grande parata di Donnarumma a dirgli di no.

Gattuso 5: Preparazione alla partita quasi pessima. Un Napoli che crossa molto in area con i palloni alti senza avere una punta di riferimento con molti centimetri. Molto discutibile la scelta di partire con Lozano o Politano trequartista, magari poteva rinforzare un po’ il centrocampo inserendo dal primo minuto Elmas o Zielinski. Cambi tardivi, ma questo è un suo limite.