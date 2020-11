Nella notte di lunedì, Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata. Quando si parla di Maradona, tutto il mondo dello sport è sugli attenti. Tanti i tifosi in apprensione per El Pibe. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a riguardo scrive:

“Il popolo sostenitore di Maradona si è molto spaventato quando si è diffusa la notizia del suo, ennesimo, ricovero. Diego è stato portato in una clinica privata della zona dove attualmente allena, l’Istituto Ipensa. El Pibe già era stato visitato in questa clinica a settembre. Il coronavirus, però, per una volta, non c’entra. I tamponi di Maradona sono risultati sempre negativi. Si è ipotizzato ad uno stato anemico, perché secondo diverse emittenti argentine, Diego avrebbe mostrato sintomi di un ictus. La notizia, però, è stata subito smentita dal suo medico personale, Leopoldo Lugue. Maradona è stato molto colpito dalla pandemia, la situazione lo ha colpito mentalmente. Questo si è aggiunto ai suoi problemi personali: la protesi al ginocchio fa male, i rapporti con i figli sono altalenanti, e l’ombra della depressione si allunga”.