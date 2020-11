Juventus-Napoli, discussione e sentenza attese per il 9 novembre

La discussione relativa a Juventus-Napoli non si placa, ma va avanti nelle aule dei tribunali. Il club azzurro è convinto di poter ribaltare la decisione del Giudice Sportivo, il quale ha assegnato il 3-0 a tavolino ai bianconeri e ha tolto un punto in classifica agli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato la memoria difensiva e, come scrive Il Corriere dello Sport, la sentenza è attesa per lunedì 9 novembre. Nello stesso giorno ci sarà sia la discussione che la sentenza. Il Cas sarà presieduto da Piero Sandulli.