Gattuso, manca solo la firma per il rinnovo: in arrivo nei prossimi giorni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre ancora una volta parlando del rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. Ieri è stato trovato definitivamente l’accordo tra il tecnico calabrese ed Aurelio De Laurentiis per un prolungamento fino al 2023, con opzione per il terzo anno, a 1.9 milioni di euro l’anno, più 500 mila euro di premio in caso di vittoria dello scudetto della squadra azzurra. Manca solo la firma e l’accordo è stato trovato anche grazie alla mediazione di Cristiano Giuntoli.