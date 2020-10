MondoNapoli Live non si ferma e non vi lascia mai: come ogni venerdì, infatti, la nostra redazione vi tiene compagnia con ben due diretta su Facebook e su YouTube.

Dopo l’appuntamento delle 18, però, MondoNapoli Live torna pure con la puntata serale delle 21: nel corso della diretta, i nostri esperti parleranno di diversi argomenti.

In primis, ci sarà una parte dedicata alla partita di ieri tra Real Sociedad e Napoli, dove i nostri esperti commenteranno i dati della partita, le pagelle e i movimenti e gli schemi della squadra, nel corso della rubrica tattica.

In seguito, i nostri esperti faranno un omaggio anche a Diego Armando Maradona, il più forte di tutti i tempi, che oggi compie 60 anni.

Inoltre, si parlerà anche della partita di domenica contro il Sassuolo, in particolare puntando l’attenzione sulle condizioni del capitano Insigne.

Nella parte finale, i nostri esperti ci sveleranno le ultime sul rinnovo di Gattuso e sui primi movimenti di mercato per gennaio, tra cessioni e rinnovi, dopodiché il nostro esperto Alessandro Pone ci svelerà la schedina perfetta con i risultati da giocare.

In questa puntata, i protagonisti sarete anche voi: infatti, ci sarà anche il ritorno del filo diretto per intervenire in diretta. I nostri spettatori possono chiamare o mandare un messaggio al 3471023404 per dirci le loro opinioni su diversi argomenti.

Dunque, non mancate con i nostri due appuntamenti serali e seguiteci in tantissimi!

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52