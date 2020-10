“Ci troviamo in questa situazione, sfruttiamola. Sfruttiamo gli aspetti positivi”. Gennaro Gattuso ha parlato alla squadra durante una riunione al centro tecnico di Castel Volturno. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’allenatore ha fatto intendere sin da subito che l’affiatamento è la cosa principale per fare bene all’interno di una squadra. Gattuso vuole sfruttare questo periodo di vicinanza del gruppo per aumentare ulteriormente la coesione.