Gianni Nanni, rappresentante dei medici di Serie A e responsabile sanitario del Bologna, ha parlato della situazione Coronavirus nel campionato italiano. Queste le dichiarazioni al Resto del Carlino:

“Non c’è motivo di temere una sospensione del campionato se le squadre rispettano il protocollo. Penso che il problema della diffusione dei contagi non dipenda dai contatti tra i calciatori durante le partite, ma prima e dopo. Chi mi dice che i positivi del Napoli non abbiano contratto il Covid in un ristorante, ad esempio? Per quanto riguarda lo svolgimento della Serie A sono fiducioso, e credo inoltre che sia nell’interesse di tutti i club rispettare le norme previste per evitare una nuova interruzione”.