ADL è pronto a mettersi in gioco per vincere il ricorso. Come analizzato dall’edizione odierna de La Gazzetta, è probabile che venga inserito il 3-0 a tavolino per la Juventus da parte del giudice sportivo Mastrandea.

Il presidente azzurro porterà avanti la sua battaglia contro la Lega Serie A e soprattutto contro il presidente Dal Pino. L’esito del ricorso ci darà le risposte a tutte le domande sorte in questi giorni molto movimentati.