Gazzetta – La Procura Federale vuole aprire un’inchiesta sui calciatori azzurri

Lega e procura federale hanno avviato controlli sul rispetto dei contenimenti anti-Covid da parte degli azzurri. Quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport riguarda tale notizia: tutto ciò riguarda le disposizione che devono essere attuate in caso di positività all’interno di un club.

Atteggiamento di ignoranza delle norme predisposte è un tema sul quale si sta battendo per inchiodare la causa azzurra. Per la Lega Serie A sarebbe stato il Napoli ad intimare all’ASL la richiesta di non partire. Ad ogni modo la Lega tiene bene a mente anche l’episodio in assemblea con vittima proprio ADL, che lamentava continui malesseri e poi risultato positivo al Covid.