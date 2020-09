Pedullà: “Koulibaly? Difficile se le società non si parlano. Ecco chi andrà via dal Napoli”

Alfredo Pedullà, durante la trasmissione dedicata al calciomercato di Sportitalia, ha parlato della situazione uscite del Napoli, soffermandosi su Koulibaly.

“Il mercato del Napoli deve comportare l’uscita di Koulibaly, ma è difficile perché le società non si parlano e sta mediando un agente. Lasciamo però una porta aperta. Koulibaly non avrà un adeguamento di contratto se rimarrà al Napoli, l’offerta del City è molto ricca e non verrà mai pareggiata dal Napoli. Sokratis è stato bloccato ma non arriverà se rimane il senegalese”.

“I giocatori che sono certi di lasciare il Napoli in questo momento sono Milik, Younes, Ounas, Llorente e Gaetano”.