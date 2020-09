Arek Milik ha comunicato al Napoli di voler restare per la prossima stagione in azzurro. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport l’attaccante polacco, deluso dalla mancata convocazione di Gattuso contro il Pescara, ha parlato col direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Le offerte ricevute non sono state reputate all’altezza dal giocatore che vuole guardarsi intorno, ma non ha fretta. Prima vuole giocarsi le proprie carte in azzurro. Da capire ora la reazione del Napoli che potrebbe fare muro contro muro con il polacco oppure abbassare le pretese. La Roma resta in orbita. Nel frattempo la Juve potrebbe tornare sul calciatore. In questo caso Milik sarebbe pronto a lasciare Napoli già da adesso.