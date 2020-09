Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato a Sportitalia di Milik e della situazione con la società. Secondo l’esperto la Juventus oltre a Suarez punterà anche Milik quindi non trascurerà il polacco per il bomber del Barcellona. Concorrenza agguerrita per Milik con Roma e Juventus che cercano di soddisfare le richieste di De Laurentiis.