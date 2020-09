Rai – Manca l’accordo tra Napoli e City per Koulibaly, possibile inserimento del PSG anche per un altro azzurro

Il noto giornalista Rai, Ciro Venerato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione di mercato di Kalidou Koulibaly. Questi gli aggiornamenti sulla trattativa con il Manchester City:

“Il Manchester City ha già il sì di Koulibaly, l’accordo è stato raggiunto sulla base di un quadriennale da 12 milioni a stagione. Il Napoli, dal canto suo, attende comunicazioni ufficiali dai Citizens e sarebbe stufo di trattare con Ramadani a fare da intermediario. La richiesta resta di 70-75 milioni, c’è ancora distanza tra le parti. Intanto De Laurentiis sta aspettando anche le mosse del PSG, che giorni fa aveva fatto un’offerta importante per Koulibaly e Fabian, e potrebbe contattare nuovamente il Napoli nel caso in cui riesca ad incassare dalle cessioni. Non a caso Giuntoli si sta cautelando in caso di partenza di Ruiz: il ds infatti sta monitorando Szobolszlai“.