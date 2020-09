Ceccarini: “Koulibaly andrà al City! Nandez o Szoboszlai? Vi spiego”

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alle ultime notizie di mercato del club azzurro:

“Alla fine Koulibaly andrà al Manchester City, secondo me, anche se non si può dire con certezza, visto che il mercato cambia giornalmente. Domani alla porta del Napoli potrebbe bussare il PSG, che ha messo gli occhi sul senegalese. Nandez o Szoboszlai? Più quest’ultimo, anche se il vero obiettivo resta Veretout. Sulla questione Under, bisogna vedere se sarà slegato dall’affare Milik. Tutto dipende se la Juve prende Suarez: in questo caso Dzeko non si muove e per il Napoli potrebbe essere difficile trovare una nuova destinazione, in Italia, per Milik”.