Koulibaly, anche il PSG su di lui: i francesi chiedono anche Ruiz

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe ricevuto una doppia richiesta dal Paris Saint Germain. I francesi, infatti, avrebbero chiesto informazioni sul prezzo dei cartellini di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. De Laurentiis avrebbe risposto che per portarli via da Napoli serviranno almeno 140 milioni di euro, ossia 70 milioni a testa, nonostante per Koulibaly si era parlato di un out-out di ADL al City in cui chiedeva 90 milioni. Per ora siamo ai sondaggi, ma i parigini iniziano a pensarci.