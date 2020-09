Venerato: “Anche l’Atalanta su Meret: il Napoli lo cede solo in prestito”

Il portiere azzurro, Alex Meret, che sembrerebbe essere dietro a David Ospina nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, ha molto mercato, soprattutto in Serie A. Oltre alla già nota Inter, che vorrebbe puntare sul ventitreenne come sostituto di Samir Handanovic a partire dall’anno prossimo, si è inserita anche l’Atalanta. Come ha riferito il giornalista RAI, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il ragazzo andrà via solo in prestito secco e con un’offerta di almeno 7-8 milioni di euro. Se questo dovesse succedere, anche se oggi appare difficile, potrebbe tornare Luigi Sepe in azzurro.