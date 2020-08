Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Il brand del Napoli è molto forte di per sé grazie agli 83 milioni di tifosi presenti nel mondo occidentale. Potremmo anche superare i 100-120 milioni con un’ulteriore indagine in altre zone”.

Cosa bisogna fare per migliorare il calcio italiano? “Per prima cosa bisogna sistemare la Serie C che non ha ragione di esistere. Bisognerebbe fare una Serie B e creare una Serie B-2 per cercare di limitare i costi. La Serie A, invece, dovrebbe ridurre il numero di squadra a 18, diminuendo anche le cessioni. Tutto questo faciliterebbe il sistema, il paracadute resterebbe lo stesso e nessuno si sentirebbe sminuito. Inoltre bisognerebbe anche riformare il format per non dipendere dalla UEFA, è la UEFA che deve dipendere da noi. Chi ricopre i ruoli rimane indenne da ogni critica, invece bisognerebbe dire a Ceferin che è lui al nostro servizio e non il contrario visto che i calciatori li paghiamo noi.

Convocare le Nazionali il 29 agosto fino al 10 settembre è una stupidata dopo questa situazione particolare. Manca il rispetto, se dobbiamo fare a cazzotti facciamolo. Bisogna dire a Ceferin che non è all’altezza di ricoprire quel ruolo. Anche Gravina si trova in difficoltà perchè rispetta i ruoli. E’ una follia tornare a giocare con tutti questi casi di Covid che stanno riaffiorando. Solo perchè devono ripartire le Nazionali? Al tifoso interessa della Champions e dell’Europa League, ma fino ad un certo punto. E’ fondamentale lo scudetto, la competizione tra regioni, tra comuni”.

Su Osimhen: “E’ una bella gazzella, ma va capito anche in che modulo inserirlo, come vorrà giocare il mister. Adesso inizieremo ad eliminare le persone che non sono da Napoli e vedremo chi inserire”.

Su Allan: “Siamo ai saluti finali, abbiamo concluso con l’Everton. Milik? Stiamo lavorando, vedremo cosà avverrà nei prossimi giorni”.