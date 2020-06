Ceccarini: “Zielinski prossimo al rinnovo. Gabriel? Il Napoli è avanti”

Niccolò Ceccarini, giornalista per Mediaset Premium ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le ultime indiscrezioni di mercato sul Napoli:

“Zielinski è prossimo al rinnovo, lo dico da mesi: società e giocatore sono d’accordo su tutto, bisogna attendere, come si ripete da tempo, i contratti del Napoli sono complicati. Maksimovic? La società sta lavorando anche per il suo prolungamento.

Callejon resterà al Napoli sino al termine della stagione sportiva, in seguito potrebbe andar via, anche se al momento non c’è alcuna certezza in tal senso.

Lozano? Gattuso pretende sempre il massimo, potrebbe essere mandato in prestito a meno che Ancelotti non decida di fare qualche buona proposta.

Gabriel del Lille piace tanto, il Napoli è parecchio avanti ma il solito problema riguardante la casella da extracomunitario rappresenta in questo momento un limite: in sintesi credo che se la società volesse chiudere potrebbe già farlo, ma considerando le citate questioni burocratiche ha deciso di attendere”.