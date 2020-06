Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni RAI alla fine della partita vinta ai rigori, dove è stato decisivo con una parata su Dybala, in finale contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatte un grande percorso, abbiamo saputo soffrire e giocare. Coppa meritata e abbiamo dato tutto. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo, così come il presidente e Gattuso. Buffon è ancora il numero 1, lo ha dimostrato anche oggi. Per me è un onore poter giocare contro quello che è il mio idolo Questo è solo il proimo passo, ma c’è ancora tanto da fare e cercheremo di rimontare in classifica in campionato. Il mister fa le sue scelte ed io mi farò trovare sempre pronto. Dedico questa vittoria a tutti i miei compagni, alla mia famiglia e al popolo napoletano“.