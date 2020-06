Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato pochi minuti fa ai microfoni di Rai Sport della finale di domani, in cui Ringhio potrebbe vincere il suo primo titolo da allenatore. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla Juventus: “Affrontare la Juve è sempre difficile, loro hanno una grande mentalità e sono abituati a vincere da tanti anni: noi dovremo essere bravi e rispettarli, ma dobbiamo giocarcela con le nostre armi fino alla fine”

Su Sarri: “Io rispetto molto Sarri; da lui ho cercato di prendere tanto, soprattutto dai video dei suoi allenamenti sulla linea difensiva. Lui mi piace anche perché è stato uno dei primi a imporre un gioco propositivo in Italia”

Su Lozano: “Se qualcuno è stanco e non se la sente di allenarsi si può fermare un giorno, non succede nulla. I miei giocatori sanno che in allenamento devono andare tutti a mille all’ora e che nessuno può allenarsi a ritmi bassi, perché così si rovina la seduta di allenamento. Non permetterò mai che qualcuno rovini l’allenamento”.

Sui tifosi: “Voglio ringraziare i tifosi che mi hanno dedicato tante parole belle, mi sono stati vicini in questi giorni difficili. Io mi auguro che domani noi gli possiamo dare una grande gioia con la vittoria della Coppa Italia”.