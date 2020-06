Juventus, convocati UFFICIALI per la finale: Higuain ce la fa

La Juventus ha comunicato i convocati per la sfida di domani contro il Napoli. Sono 27 i giocatori scelti da Sarri per conquistare la coppa Italia e tornano anche Chiellini, Ramsey ed il grande ex Higuain Ecco l’elenco completo Portieri Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, De Ligt, De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.