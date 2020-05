Attraverso i propri profili social il Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca ha voluto lanciare un messaggio ai giovani per cercare di sensibilizzarli circa la gestione di questa fase in cui bisogna assolutamente scongiurare il rischio di far risalire il contagio da Covid19. Come suggerisce l’ex Sindaco di Salerno, serve che soprattutto i più giovani capiscano il senso di responsabilità che grava sulle loro spalle e che dal loro comportamento dipende la sicurezza sanitaria della regione. A questo scopo serve settare nella mente dei giovani un nuovo modo di pensare dove prevalga il senso civico.

Riportiamo di seguito il post:

https://www.facebook.com/53388213256/posts/10158090489603257/?d=n