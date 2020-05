Cm.it – Napoli puntato un centrocampista del Cagliari, i dettagli

Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli stanno già preparando il prossimo mercato. Una sessione di mercato atipica, che come molti aspetti calcistici subirà dei cambiamenti, dati gli effetti – negativi – che ha comportato l’esplosione dell’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi. Oltre al reparto offensivo e quello difensivo che potrebbero subire dei cambiamenti radicali c’è da sistemare anche quello in mediano. Dopo il rinnovo di Zielinski e la pronta permanenza di Fabian Ruiz, c’è da risolvere l’incognita Allan. Ebbene si, il brasiliano sembra già indirizzato a prendere un aereo per lasciare Napoli. A fargLi la corte non solo il PSG ma anche l’Everton di Ancelotti.

Il Napoli quindi corre ai ripari, sul taccuino di Giuntoli i nomi più caldi sono quelli del giovane Le Fee (Qui per saperne di più), Wendel dello Sporting Lisbona (Qui per saperne di più) e la new entry delle ultime ore Nandez del Cagliari. In realtà il centrocampista uruguyano di proprietà dei sardi era già stato sondato a gennaio dalla dirigenza azzurra, ma ora Gattuso spinge per il suo acquisto trovando anche il benestare del giocatore.

Questa settimana l’ex Boca dovrebbe rinnovare con i ‘Casteddu’. Nel contratto anche una clausola rescissoria da 38 milioni di euro. Questo prolungamento però non è una certezza di permanenza, come dicevamo poc’anzi infatti il centrocampista gradirebbe la destinazione all’ombra del Vesuvio.