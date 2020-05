CdS – Il Napoli si guarda intorno per sostituire Allan: i nomi

Il Napoli e Cristiano Giuntoli si guardano intorno per sostituire Allan, destinato a salutare l’azzurro Napoli. Il centrocampo non è la priorità ma ci sono diversi nomi sul taccuino del direttore sportivo.

Sicuro tra i primi posti c’è Pablo Fornals: un rimpianto, dato che è stato a lungo seguito lo scorso anno, ma poi è finito al West Ham. Un tentativo potrebbe farsi ma con le inglesi è difficile trattare.

Allora per sostituire Allan si è pensato di virare anche su calciatori non di spicco con caratteristiche diverse dal brasiliano ma con tanti muscoli e forza fisica. È per questo che Giuntoli sta guardando in Olanda dove piace e non poco, il centrocampista Teun Koopmeiners dell’Az Alkmaar. In Francia e precisamente nel Lorient gioca Enzo Le Fee che pure è un profilo interessante.

Resta tuttavia apertissima l’ipotesi di uno sbarco al Napoli di Samuele Ricci giovane talentino dell’Empoli