È fatta per il rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro riceverà il meritato rinnovo e ritocco dell’ingaggio ad annunciarlo è Il Corriere dello Sport.

Zielinski era in scadenza nel 2021. Firmerà un contratto fino al 2024 anno in cui Piotr ha dichiarato di voler smettere ma ci sarà una postilla per prolungarlo al 2025.

Accordo trovato anche sulla clausola: una gabbia da 100 milioni di euro per Zielinski.