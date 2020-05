ULTIM’ORA – Lega, scelta la data per la ripresa della Serie A

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, durante l’assemblea in corso in video conferenza, la Lega ha proposto la ripresa del campionatodi calcio a partire dal 13 o dal 20 giugno. Secondo alcune indiscrezioni el quotidiano, a passare è la data del 13 giugno, votata alla larga maggioranza dei club di Serie A:

“L’assemblea della Lega Serie A era stata convocata d’urgenza per oggi per affrontare il tema dei rapporti con i broadcaster (tra cui Sky), che non hanno pagato l’ultima rata dei diritti tv, e il problema della ripresa del campionato, sospeso per l’emergenza Coronavirus.

Terminata la riunione del consiglio, è iniziata quella dell’assemblea, con tutte le venti società collegate in videoconferenza.

Se dovesse passare la ripartenza del campionato il 13 giugno, la bozza di calendario prevede partite ogni 3-4 giorni fino alla conclusione del 2 agosto, con pause soltanto per disputare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, in calendario rispettivamente il 1° e il 22 luglio”.