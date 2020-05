Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul Napoli. Di seguito le sue parole:

Sugli allenamenti “Anche oggi al centro sportivo di Castel Volturno si sono svolti gli allenamenti individuali. Le modalità sono state quelle consuete: totale riservatezza, divisione in 3 turni, si arriva già vestiti e la doccia si fa a casa. Lunedì squadra in ritiro? Presto lo sapremo”.

Su Mertens “Il belga è stato tra i più brillanti in campo sia dal punto di vista fisico che mentale. Tutti aspettano la sua decisione sul rinnovo, ma potrebbe anche averla già presa. C’è ancora una forte speranza che il suo futuro possa essere colorato di azzurro, ma nel frattempo ci sono diverse pretendenti alle porte. Mi riferisco a Inter, Chelsea e non solo. Mertens può orientare le strategie di mercato del Napoli perchè averlo o non averlo in rosa fa molta differenza”.