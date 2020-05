Parlando di calcio e di sport, in generale, si fa riferimento ad un spirito di alleanza tra calciatori e soprattutto di solidarietà. Anzi, si spera che queste componenti non manchino mai. Altrimenti si rischia di svilire il valore reale dello sport nella sua totalità. L’esempio va dato sempre, per continuare a crederci con costanza ed abnegazione.

Purtroppo non è facile garantire un sistema unanime per tutti, si finisce prima o poi per dilagare in atteggiamenti immaturi e talvolta ridicoli per il significato che invece si vuole dare. La discussione molto social tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli è un esempio di botta e risposta insensato, in un momento già difficile per problemi molto più gravi. Ci attanaglia una crisi mondiale e non dovrebbe essere il momento per creare polemiche.

Argomentazioni che, anche se vere e dimostrate, producono un effetto domino sul sistema calcio senza trarne in parole povere nessun beneficio. Due calciatori della stessa nazionale, avversari in campo e a quanto pare anche nella vita ora. Ci sarebbe un nemico più forte da abbattere adesso, con unità e compattezza come armi per portare a casa il bottino pieno. Fare fronte comune, come mai prima.

Dichiarazioni che saranno frutto di semplici momenti di fastidio o rancore, con la speranza che non si degeneri perchè lo sport deve avere la facoltà di aggregare e non disgregare rapporti sinceri di amicizia e umanità.