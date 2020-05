Sky – Mertens valuta il suo futuro: i dettagli

Il Napoli continua a trattare per il rinnovo di Dries Mertens. Il belga deve ancora dare una risposta ad Aurelio De Laurentiis, dopo l’incontro di circa due mesi fa in cui l’ex PSV e il patron azzurro avevano trovato un’accordo non c’è stato ancora il si definitivo per prolungare la sua permanenza fino al 2022. Secondo Sky sport ‘CIRO’ non si preclude un’esperienza lontano dal San Paolo e il suo futuro è legato anche alla cessione di Arek Milik. Il numero 14 pare stia valutando tutte le ipotesi sul tavolo e non ha ancora preso una decisione. Nel caso il belga dovesse essere ceduto il Napoli non si limiterà a Petagna per sostituirlo, anzi, cercherà di rimpiazzarlo con l’acquisto di un bomber.