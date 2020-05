Reparto offensivo da sfoltire, ecco la stuazione

Il Napoli sta programmando la prossima sessione di mercato, in particolare il reparto che potrebbe subire più cambiamenti è quello offensivo. Molti giocatori ci sono a disposizione di Gattuso ma non tutti sono certi di restare. Tra situazioni contrattuali, esuberi e giocatori ai margini il reparto offensivo degli azzurri subirà una vera e propria rivoluzione. Un vero e proprio valzer di punte che coinvolgerà molte squadre europee legate ai destini dei giocatori partenopei. L’obbiettivo però rimane sempre lo stesso, fare cassa. Molti nomi sono sul taccuino di Giuntoli per rimpiazzare i partenti, ecco la situazione.

I partenti:

Molte voci sono circolate negli ultimi giorni su un possibile addio di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e molte squadre sognano il colpo a parametro zero. Su di lui ci sono Inter, Chelsea e Newcastle. Nei giorni scorsi è circolata un’indiscrezione su un possibile trasferimento dell’ex PSV al Milan, voce smentita stamane dal Corriere dello Sport (Qui per saperne di più).

Il secondo che potrebbe lasciare Napoli è Arek Milik, arrivato in azzurro dall’Ajax per sostituire Higuain ormai trasferitosi in bianconero, ora la stessa sorte potrebbe toccare a lui. Sulle tracce del polacco infatti c’è la Juventus in cerca di un’attaccante per la prossima stagione. Maurizio Sarri – per ovvi motivi – avrebbe scelto lui per giocare al fianco di Dybala e CR7 (Qui per saperne di più).

Fra gli esuberi del reparto costruito da Giuntoli ci sono Adam Ounas, Amin Younes e Hirving Lozano, tutti e tre con una situazione analoga. L’algerino rientrerà a fine stagione dal prestito con il Nizza. Nel caso dovessero presentarsi delle occasioni sul mercato l’obbiettivo di Giuntoli è quello di fare cassa con la cessione dell’esterno, mai integratosi perfettamente nell’undici azzurro. Stessa sorte anche per Younes e Lozano. Il primo sembra destinato a lasciare la Serie A per la Bundesliga, il secondo invece potrebbe approdare in Premier League. Carlo Ancellotti lo vuole con se all’Everton, su di lui però anche Manchester United e Siviglia (Qui per saperne di più).

Fra gli altri giocatori che hanno una situazione in sospeso ci sono Jose Callejon e Lorenzo Insigne. Il “Caballero triste” come Mertens è in scadenza di contratto, e l’emergenza sanitaria ha rallentato i contatti fra l’entourage del giocatore e la dirigenza partenopea. Su di lui diversi club spagnoli fra cui Siviglia e Valencia. Il capitano del Napoli invece sembra diretto verso il rinnovo del suo contratto fino al 2024. Con l’addio di Raiola la favola d’amore fra ADL e Insigne potrebbe continuare e alle porte c’è un matrimonio da preparare.

I nuovi acquisti:

Fra i nomi selezionati da Cristiano Giuntoli c’è quello di Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter in prestito al PSG, potrebbe non essere riscattato dal club parigino. Il prezzo ammonta a 70 milioni di euro e Leonardo ci sta pensando. La concorrenza per il Napoli sarà quindi dura da battere dato il forte interesse non solo del club della capitale francese ma anche della Juventus. Un’altra pista calda è quella che porta a Jovic. L’ex Eintracht attualmente in forza al Real Madrid, non si è mai guadagnato un posto da titolare ocn i Blancos e spinge per la cessione. Sul serbo non solo il Napoli ma anche il Milan (destinazione lieta al ragazzo) e negli ultimi giorni l’Arsenal che riflette sul futuro di Aubameyang cercato dal PSG. ADL pare abbia già avanzato un’offerta ufficiale a Florentino Perez che pare abbia acconsentito al suo trasferimento, l’unico nodo è legato allo stipendio del giocare che ammonterebbe a 10 milioni annui (8 + 2 di bonus).

Oltre a nomi illustri come quello di Icardi e Jovic, il DS azzurro monitora anche alcuni ‘Craque’ sbocciate nell’ultimo anno. Fra questi anche Victor Osimhen del Lille ed Everton del Gremio. Il nigerieno ha brillato questa stagione in Ligue 1 attirando l’interesse di molte squadre Europee fra cui Chelsea e Milan. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra onerosa che il presidente azzurro intende trattare. Quanto ad Everton, è un profilo che stuzzica molto la fantasia di Giuntoli che potrebbe portarlo al Napoli per la cifra di 30 milioni di euro, su di lui anche il Milan, che sogna il colpo già dalla scorsa estate.

Restano quindi altri tre profili. Stiamo parlando di Belotti, Kean e Ozmoun. Il ‘Gallo’ granata già da un po’ di tempo è nel mirino azzurro. L’edizione di ieri de “La Stampa” ha riportato la prima offerta ufficiale ad Urbano Cairo da parte di Adl. Dal canto suo però Gattuso non approverebbe questo trasferimento. Moise Kean, dopo una stagione non brillantissima con i ‘Toffees’ sembra destinato a ritornare in Italia, e Ancelotti lo vorrebbe inserire nella trattativa per portare nel Merseyside Hirving Lozano. Quanto a Sardar Azmoun i contatti sono riprese dopo settimane di gelo fra Zenit e Napoli, l’iraniano è uno dei profili più interessanti per rimpiazzare uno dei possibili partenti.