ACCADDE OGGI – Il Napoli pareggia 1-1 con il Dnipro

Il 7 maggio 2015 allo stadio San Paolo di Napoli andava in scena la semifinale di andata d’Europa League che mise di fronte Napoli e Dnipro. Gli azzurri di Benitez reduci dalla vittoria nel turno precedente con il Wolfsburg avevano nel mirino la finale, sogno infranto una settimana più tardi alla Dnipro Arena. La squadra Ucraina, che aveva passato il turno con il Brugge, aveva affrontato il club partenopeo nel 2012. Nel girone F, Napoli e Dnipro si diedero battaglia, gli azzurri passarono il turno all’ultima giornata nella memorabile partita del San Paolo dell’ 8 novembre, che tutti ricorderanno per il poker del Matador Cavani.

Nella penultima occasione Rafa Benitez si affidò ad un classico 4-2-3-1: fra i pali Andujar; in difesa Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; a centrocampo Jorginho e David Lopez; i tre attaccanti alle spalle di Gonzalo Higuain erano Callejon, Hamsik e Insigne. Markevych rispose schierandosi a specchio: Boyko; Fedetskiy, Douglas, Cheberyachko, Matos; Kankava, Fedorchuk; Luchkevych, Rotan 6, Konoplyanka; Kalinic.

Il primo tempo – Benitez scelse ancora Jorginho e David Lopez a centrocampo, in attacco ancora spazio per Callejon e Insigne preferiti a Gabbiadini e Mertens. Ed è proprio Lorenzo Insigne l’uomo più pericoloso: dopo soli 9 minuti, l’attaccante napoletano provò subito la specialità della casa, un gran tiro di destro dalla distanza, il portiere degli ucraini è sorpreso, ma la palla scheggiò il palo e terminò sul fondo. Il Napoli continua la pressione, e prova chiudere il Dnipro che difende il risultato, ma si rese pericoloso in ripartenza soprattutto con il gioiellino Konoplyanka e con Kankava, che al 25esimo cerca di sorprende dalla distanza Andujar, ma il portiere argentino blocca in due tempi. Il primo tempo non suggerì molti spunti, le squadre tornarono nello spogliatoio con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo – Nel ripresa il Napoli è decisamente più sprezzante, e al 51esimo ecco il gol che sblocca la partita. Hamsik prova la conclusione Matos respinge sulla quale arrivai Insigne che la mette in mezzo, a spingerla dentro ci arriva David Lopez che firma il primo gol in azzurro. Il Napoli però non si adagia e prova per ben due volte, prima con Higuain poi con Ghoulam. Dopo un paio di ripartenze pericolose e un paio di cambi da entrambe le parti è il Dnipro a marcare una rete. Markevych inserisce Seleznyov al posto di Kalinic ed è proprio l’attaccante ucraino classe 1985 a trovare l’1-1. Rotan serve bene Fedetskiy, che mette un cross forte in area, arriva il tocco decisivo del neo entrato. Andujar e Albiol subito protestano e hanno ragione: sul cross del terzino destro ucraino, Seleznyov è in chiara posizione irregolare, la rete era chiaramente da annullare. Benitez provò a rinforzare l’attacco per provare l’assalto nei minuti finali, dentro Mertens per Insigne. La mossa sembra azzeccata e il Napoli crea numerose occasioni da gol, senza centrare mai lo specchio.

La partita terminerà in pareggio, un pareggio clamoroso che costerà la finale agli uomini di Benitez.