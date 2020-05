Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha parlato in diretta su Facebook:

“Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità.

Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare con il Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. Venerdì abbiamo il Consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato, ma almeno di capire perché non sia stato ancora validato.

L’unica cosa certa è che nessuno ha risposte e quindi è ancora più complicato prendere decisioni e sapere quale è la cosa giusta. C’è tanta voglia di tornare a giocare e la ripresa oggi degli allenamenti, anche se in forma individuale, è stata sicuramente positiva perché poco a poco si torna a fare il proprio lavoro, al di là di ricominciare o meno la stagione”.