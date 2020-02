Napoli – Raiola, l’agente sarà in città settimana prossima: chiederà spiegazioni

Il potente agente, Mino Raiola, sarà a Napoli settimana prossima per salutare i suoi assistiti: Insigne, Manolas, Lozano. Il suo arrivo, però, non fa supporre solo ad una semplice visita; e non è corretto nemmeno pensare che Raiola venga per guardare il match di champions contro il Barcellona. Anzi. Il potente agente sfrutterà l’occasione per discutere con la società di Aurelio De Laurentiis del momento di Hirving Lozano (leggi lo sfogo del messicano sui social clicca qui).

Il messicano non rientra nei piani di Gennaro Gattuso, e sta soffrendo molto la situazione. Raiola, suo agente, gli ha consigliato di restare calmo e sfruttare al massimo ogni chance concessa.

Raiola vorrebbe cercare di capire cosa non è andato, per poi consigliare al messicano cosa fare e invertire il momento negativo. Lo riportano i colleghi Si Gonfia La Rete.com.